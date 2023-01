Esclusiva: Pellegrini, via libera Eintracht. Ora la Lazio può accelerare. Le ultime su Fares

Luca Pellegrini è un obiettivo sempre più concreto della Lazio. Nei prossimi giorni rientrerà dal ritiro a Dubai con il suo club, la cosa importante è che nelle ultime ore l’Eintracht ha dato il via libera al suo ritorno in Italia. Adesso tocca alla Lazio che ha mantenuto i contatti anche nelle ultime ore, la stessa Juve (proprietaria del cartellino) non opporrebbe alcun tipo di problema. I bianconeri vorrebbero l’obbligo, ma potrebbero aprire al diritto di riscatto. Alla Lazio piace molto anche Parisi, tuttavia in questo siamo su valutazioni un po’ diverse, ma soprattutto l’Empoli per cederlo a gennaio vorrebbe l’obbligo. La Lazio cerca un terzino per gennaio, non sta pensando a Pellegrini per giugno, il via libera dell’Eintrach (e la volontà assoluta del diretto interessato che accetterebbe un ingaggio più basso) passa attraverso una tempistica che non porti all’ultima settimana di mercato. E proprio su questo si sta lavorando. Intanto, Fares sta valutando alcune proposte: ci sono stati sondaggi di Bologna e Salernitana.

Foto: twitter Cagliari