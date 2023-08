L’indiscrezione: Pellegrini-Lazio, nuovi contatti nelle prossime ore

La Lazio deve prendere un terzino sinistro e un altro centrocampista. Nel frattempo ha memorizzato le dichiarazioni del direttore sportivo Vagnati senza scomporsi in relazione a Samuele Ricci. La Lazio ha fatto un’offerta, sta pensando di migliorarla, ma se la richiesta fosse superiore ai 25 milioni andrebbe su un altro centrocampista. Quanto al terzino sinistro, nelle prossime ore ci saranno contatti forse decisivi per Luca Pellegrini. La Juve ha aperto e aspetta soltanto che la Lazio trovi l’accordo sull’ingaggio che, ripetiamo, dalla scorso luglio è superiore ai tre milioni a stagione. Sarri ha sempre dato il via libera per Pellegrini, ora bisogna trovare la quadratura senza rinviare ancora. Quanto a Mario Rui la situazione è semplice: il nome va tenuto sullo sfondo, i sondaggi ci sono stati, ma ha due anni di contratto con il Napoli e chiede il rinnovo. La partita intanto si gioca lì.

Foto: Instagram Pellegrini