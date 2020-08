Esclusiva: Parma-Liverani, pronto un biennale. Ora D’Aversa…

Il 3 agosto vi avevamo raccontato che Fabio Liverani era entrato a sorpresa nel mirino del Parma. Ci avevano risposto che Roberto D’Aversa sarebbe stato sicuramente l’allenatore del club emiliano per la prossima stagione, avendo un contratto biennale. Gli eventi delle ultime 48 ore, da noi anticipati, hanno portato alla soluzione opposta rispetto a quella che ci avevano indicato: infatti D’Aversa non sarà l’allenatore del Parma, essendo sul punto di sciogliere il legame con il suo attuale club. E avanza, ormai non è una notizia, Fabio Liverani pronto a firmare un biennale. E’ vero che Liverani ha un impegno con il Lecce che cadrebbe automaticamente al momento dell’annuncio, ormai scontrato, di Eugenio Corini sulla panchina giallorossa. E D’Aversa? Ieri sera abbiamo inserito a sorpresa il Genoa, soprattutto se Vincenzo Italiano non dovesse essere liberato dallo Spezia.

Foto: Twitter Lecce