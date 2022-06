Esclusiva: panchina Karagumruk, Pirlo ha avuto il contratto

Andrea Pirlo sta per tornare in pista, sta per diventare il nuovo allenatore del Karagumruk. La grande sorpresa dei giorni scorsi non è più tale. Già ieri le parti si erano sensibilmente avvicinate, avevamo aggiunto che oggi sarebbe stato il giorno giusto per perfezionare i dettagli dopo aver raggiunto l’accordo economico. E i dettagli stanno per essere perfezionati, al punto che Pirlo è atteso presto a Istanbul per la firma. Base di contratto annuale, Pirlo ha ricevuto

il contratto, aspettiamo per prudenza gli ultimi passaggi. Il Maestro ha deciso di ripartire dalla Turchia dopo aver scartato qualche possibilità (anche in Italia) che non riteneva particolarmente allettante. Ancora un po’ di pazienza per quella che dovrebbe essere la sua ripartenza dopo l’anno sabbatico che Pirlo si è concesso per archiviare la stagione con la Juve che ha comunque portato due trofei in bacheca.

Foto: Facebook Juventus