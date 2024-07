Esclusiva: panchina Catanzaro, nessun contatto con Semplici. Tra Caserta e Zaffaroni…

Il Catanzaro sta per scegliere il nuovo allenatore dopo l’addio di Vivarini passato al Frosinone. Memorizzato il no di Aquilani, sono scese anche le quotazioni di Bianco, mentre non ci sono stati mai contatti con Leonardo Semplici. Il Catanzaro ha sondato Fabio Caserta, ma la scelta potrebbe ricadere su Marco Zaffaroni (ultima stagione con la Feralpisalò) confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso 16 giugno. In queste ultime settimane Zaffaroni è sempre stato nella lista del Catanzaro, ora è attesa la decisione definitiva.

Foto: logo Wikipedia