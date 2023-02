Esclusiva: panchina Ascoli, contatti con Breda. Il riepilogo

L’Ascoli cerca un sostituto di Bucchi, esonerato dopo risultati insufficienti. Vi avevamo parlato di Diego Lopez, sulla carta prima scelta, ma il colloquio non è stato soddisfacente, anche perché il tecnico uruguaiano non ha uno staff e questa situazione rende complicato un accodo. Si parla molto di Di Biagio, ma almeno in queste ore non è una soluzione che convince. Occhio quindi a Roberto Breda, senza scartare soluzioni a sorpresa, che ha avuto contatti proprio nelle ultimissime ore. Breda era nella lista dei tre nomi che vi avevamo comunicato ieri, può essere lui il nuovo allenatore dell’Ascoli in attesa di una decisione definitiva.

