La Reggina piomba su Orji Okwonkwo, notizia anticipata qualche giorno fa. E’ in corso un vertice con il Bologna per arrivare alla soluzione, il nigeriano classe 1998 piace molto a Baroni e sarebbe la soluzione ideale per inserire un attaccante esplosivo con le sue caratteristiche in un attacco che ha già accolto Montalto e Petrelli. La Reggina all’ultimo scatto per Okwonkwo.

Foto: Ok