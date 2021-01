Esclusiva: Cosenza, derby con la Reggina per Okwonkwo. E Mbakogu è più di un’idea

Il Cosenza cerca altri rinforzi dopo aver ufficializzato gli arrivi di Gerbo, Tremolada e Trotta. Piace molto per l’attacco Orji Okwonkwo, nigeriano classe 1998 di proprietà del Bologna, è in corso un vero derby con la Reggina (che aspetta Montalto nelle prossime ore e non molla per Iemmello).

Ma il Cosenza non si ferma, nelle prossime ore potrebbe arrivare Jerry Mbakogu, classe 1992, una soluzione che intriga e che al momento è più di un’idea.

Foto: Logo Cosenza