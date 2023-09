Esclusiva: Reggina, incontro con Barillà. E sulla panchina…

La Fenice Amaranto ha provveduto all’ iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Ora sarà una corsa contro il tempo per allestire la squadra, usufruendo di una deroga. Capitolo allenatore: ci sono stati nuovi contatti con Michele Pazienza, che sarebbe piaciuto molto alla cordata di Bandecchi, ma non sarà un accordo semplice. Tra i nomi valutati quello di Ivan Franceschini, non ci sono conferme su Cozza. In corsa anche Pasquale Padalino e Beppe Scienza. Capitolo squadra: ci sarà un incontro con Nino Barillà, che aveva dato disponibilità all’altra cordata, il centrocampista reggino purosangue. Proposto anche Francesco Salandria, un altro centrocampista svincolato cresciuto nel settore giovanile amaranto.

Foto: Logo Reggina