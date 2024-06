Esclusiva: Noslin e Cabal sempre più vicini alla Lazio

La Lazio è sempre più vicina a chiudere una doppia operazione con il Verona: stiamo parlando dell’attaccante Noslin e del terzino sinistro Cabal. Due giorni fa c’è stato un incontro tra i due presidenti Lotito e Setti, l’intenzione è quella di chiudere entro il 30 giugno per motivi di bilancio (non il 30 luglio come detto erroneamente ieri in un video). Le parti sono davvero a un passo: la valutazione è di qualche milione superiore ai 20, ma tra bonus e percentuale su eventuale futura vendita si può arrivare alla definitiva quadratura. E già i primi giorni della prossima settimana dovrebbero portare agli accordi, visto che ci stiamo avvicinando sempre più al 30 giugno… Il Verona è sempre molto interessato ad Akpa Akpro, una precisa richiesta di Paolo Zanetti, ma il centrocampista per ora prende tempo e comunque il suo non ingresso nella doppia operazione sarebbe ininfluente. La Lazio si era informata a sorpresa di Cabal già una ventina di giorni fa quando Baroni non era diventato l’allenatore ma evidentemente stava lavorando per una svolta del genere. E adesso si tratta finalmente di chiudere, considerato che Noslin era già stato cercato ancora prima.

Foto: Noslin Twitter Verona