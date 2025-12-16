﻿Il retroscena: Gasperini ha una gerarchia tra Zirkzee-Yuri Alberto-Raspadori

16/12/2025 | 15:09:46

Gian Piero Gasperini ha una gerarchia per l’attacco. Considera Joshua Zirkzee una prima punta, anche se atipica, e Giacomo Raspadori una seconda punta. Aveva cercato l’ex Napoli già ai tempi dell’Atalanta, apprezzandone le qualità, ma soltanto per giocare da esterno. Morale: se potesse, li prenderebbe entrambi, ma se dovesse scegliere una sola soluzione andrebbe su Zirkzee e lo abbiamo svelato già un mese fa. Se fossero due, Zirkzee più un’altra prima punta e in quel modo ci sarebbe qualità e duttilità. Ora spetta a Massara forzare con il Manchester United, andando su tempi relativamente brevi (non a metà o a fine gennaio) in modo da sbloccare, magari puntando sul desiderio dell’olandese di fare una nuova esperienza. Vedremo quanto e come la Roma sarà rapida. Gasperini gradirebbe Yuri Alberto, ma è l’alternativa a Zirkzee, mentre il nome di Beto viene fatto in rapporto al fatto che stiamo parlando della stessa proprietà (Everton-Roma). Non è un priorità, ma al massimo servirebbe per completare l’organico in caso di uscita di Dovbyk. A Gasp piace Giovane (confermato), seguito anche da Inter e Napoli. Raspadori cerca una nuova soluzione visto che nell’Atletico Madrid mai ha avuto grande visibilità, per l’allenatore sarebbe perfetto se uscisse uno tra Baldanzi (piace al Verona) ed El Shaarawy. Jack ha in Maurizio Sarri un grande estimatore, l’allenatore della Lazio lo vedrebbe bene da prima punta ma molto difenderebbe dal futuro e dal destino di Taty Castellanos. La tempistica sarà decisiva, per il momento quelle della Lazio sono idee ma prima bisognerà sapere con certezza i margini di manovra sul mercato di gennaio. E non trascorrerà troppo tempo.

Foto: Instagram Roma