Esclusiva: Venezia, il casting continua. Oggi incontro con Aglietti

Il Venezia ha affidato la prima squadra ad Andrea Soncin, ma evidentemente è ancora alla ricerca di un allenatore. In giornata ci sarà un incontro con Alfredo Aglietti, libero da ogni vincolo contrattuale dopo aver risolto con la Reggina. Aglietti è uno dei nomi che avevamo fatto nei giorni scorsi, dopo il no al Cosenza che sta per annunciare Viali. Sondato anche Stellone, nei giorni scorsi il rifiuto di D’Aversa (vedremo se ci sarà un nuovo tentativo) e i contatti con Di Francesco. Il Venezia cerca un allenatore che abbia dimestichezza con la lingua inglese, considerati i tanti stranieri in squadra, e non è escluso che valuti altri profili (per esempio, Paolo Vanoli reduce da esperienze all’estero). Ma intanto oggi l’incontro con Aglietti.

Foto: Twitter Venezia