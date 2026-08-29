Esclusiva: Njie alla Fiorentina, è fatta!

29/08/2026 | 18:18:33

Alieu Njie sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Una trattativa che vi abbiamo svelato fin da ieri mattina quando vi abbiamo parlato dei contatti diretti tra Cairo e Paratici. Non uno dei tanti nomi, ma una trattativa che è entrata sempre più nel vivo nel pomeriggio e che è andata fino in fondo a pochi minuti da Sassuolo-Torino (l’attaccante è partito dalla panchina). Ormai non ci sono più dubbi, l’affare è stato completato e verrà annunciato presto. Operazione da 14-15 milioni più bonus e percentuale da futura vendita in modo da avvicinarsi e toccare i 20 milioni di valutazione. Nelle prossime ore Njie sarà liberato per le visite, colpo importante per le ambizioni della Fiorentina.

Foto: sito Torino