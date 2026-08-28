Esclusiva: Njie ha chiesto la cessione. Oggi contatti diretti Cairo-Paratici. Il Crystal Palace…

28/08/2026 | 11:35:29

Il Torino vuole cedere Njie, l’attaccante vuole andar via. Ci sono quindi tutti i presupposti perché l’operazione vada in porto, ma bisogna chiuderla. Oggi la Fiorentina entrerà nel vivo dell’operazione, previsto un contatto diretto tra Cairo e Paratici per la valutazione del cartellino che per i viola non supera i 15 milioni più eventuali bonus. Il Torino lo valuta 20 milioni, ma ci sono i margini per avvicinarsi a un’intesa. Domani i granata saranno ospiti del Sassuolo, ma sull’utilizzo di Njie permangono molto dubbi. Nelle ultime ore è tornato alla carica il Crystal Palace, nel frattempo la Fiorentina lavora per anticipare la concorrenza.

Foto: Instagram Njie