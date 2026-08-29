Esclusiva: Njie alla Fiorentina, trattativa in stato avanzato

29/08/2026 | 15:17:16

Alieu Njie alla Fiorentina, trattativa in stato avanzato. Contatti diretti da ieri mattina e in questi minuti sempre tra Cairo e Paratici: base 14-15 milioni, percentuale da eventuale futura vendita, si lavora sui bonus. Ma ormai ci avviciniamo agli accordi definitivi, per un esterno offensivo classe 2005 di qualità da regalare a Fabio Grosso. La Fiorentina ne potrebbe prendere due in caso di uscita di Gudmundsson, ma intanto per Njie viola è una questione di tempo.

Foto: X Torino