Esclusiva: Nicolas Viola, scatto della Salernitana

Nicolas Viola è un centrocampista che ha fatto molto bene a Benevento, all’interno di un lungo ciclo. Adesso è svincolato e sta valutando diverse offerte. Nelle ultime ore per lo specialista calabrese si è materializzata la Salernitana, una pista che avevamo già seguito tante settimane fa.

Il club neo-promosso in Serie A cerca un giocatore con le sue caratteristiche, la trattativa per Viola potrebbe decollare già nei prossimi giorni.

Foto: sito Benevento