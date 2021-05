Esclusiva: Viola, tre sondaggi dalla Serie A. I dettagli

Nicolas Viola ha dimostrato di essere un centrocampista degno della Serie A. Ha un contratto in scadenza con il Benevento e non ci sono margini, da diverse settimane, per il prolungamento. Tre club hanno chiesto informazioni: la Salernitana, in attesa degli sviluppi societari, ma ci sono state manifestazioni di interesse da parte di Cagliari e Torino. Viola ha consolidato il suo bagaglio tecnico e in Serie A ha dimostrato di essere un sicuro protagonista, da qui le proposte che valuterà nei prossimi giorni.

Foto: sito Benevento