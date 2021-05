Esclusiva: Napoli, contatti in corso con lo staff di Spalletti. Su Allegri e Sarri…

Ilsta scegliendo l’allenatore. Negli ultimissimi minuti ci sono stati contatti approfonditi con lo staff didel passato e del recente passato: significa che Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in modo definitivo.: come ricordato ieri sera , Max aspetta la decisione della Juve con fondate speranze per un grande ritorno, Pirlo resta appeso a un filo. Le cose potrebbero cambiate soltanto se le porte della Juve e quelle del Real fossero sbarrate. Tornando al Napoli,resta in una lista, ma la pista italiana resta la preferita. De Laurentiis è imprevedibile ma la novità è che si è mosso concretamente sullo staff di Spalletti. Un aggiornamento su: non trovano riscontro, almeno in queste ore, le voci di una nuova proposta per un ritorno a Napoli. Siamo fermi a gennaio, quando Sarri disse no.