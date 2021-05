Esclusiva: Pirlo-Juve sul filo, Allegri c’è. La verità sul Napoli. La Fiorentina aspetta ancora Gattuso

Ore roventi nel valzer panchine. Con una doverosa premessa, ovvero che tra Antonio Conte e l’Inter ci sia completa unità di intenti per non rimescolare le carte. Partiamo dalla Juve: Andrea Pirlo è sul filo, ha chance ma non è sicuro di restare. E nelle ultimissime ore è tornata attuale la candidatura di Max Allegri: quest’ultimo aspetta il Real, ma non ha più troppo tempo da perdere e ha risposto al richiamo bianconero. Partita aperta per un ritorno al passato (dipenderà dalle ultime decisioni su Pirlo) con il possibile sacrificio di Fabio Paratici, anche lui in scadenza.

Aggiornamento sul Napoli: Sergio Conceicao è un nome forte, lanciato per la prima volta sabato scorso dai media portoghesi. Il Porto sta provando in ogni modo a convincerlo, ma lui vuole fare una nuova esperienza. I discorsi col Napoli sono avanzati (biennale da 2,5 a stagione) ma non ancora definiti. E così vanno tenute aperte le piste Simone Inzaghi (che mercoledì incontrerà Lotito, addio possibile) e Luciano Spalletti, in rigoroso ordine alfabetico.

E Gattuso? E’ stato anche nella lista della Juve, ora deve decidere tra Fiorentina e Lazio, con il club viola in costante pressing fino a quando non incasserà il no definitivo. E se la Fiorentina aspetta (in lista c’è anche Fonseca) significa che farà di tutto per convincere Ringhio. La Lazio è l’altro club in corsa per Gattuso, ma prima sarà fondamentale il faccia a faccia tra Inzaghi e Lotito.

Ultimo aggiornamento su Juric, il Torino ha offerto 2 milioni a stagione per tre anni, il Cagliari ha preannunciato un rilancio a cifre più alte. La presenza di Capozucca in Sardegna potrebbe essere importante considerati i rapporti. Tutto questo significa che Giulini vuole congedarsi da Semplici, mentre Cairo avrà un colloquio con Nicola pur avendo già mosso passi per Juric.

