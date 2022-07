Esclusiva: Muriel-Juve è più di un’idea. Le ultime su Morata

Massimiliano Allegri ha chiesto di forzare con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata, resiste la speranza, ma per il momento il club spagnolo non ha abbassato le richieste al punto da liberare l’attaccante rientrato in Spagna dopo due anni di prestito alla Torino bianconera. Situazione da seguire, ma occhio. Perché, lo abbiamo svelato tre giorni fa, alla Juve piace non poco Muriel, esattamente come Paredes ma questo è un altro discorso. La Juve ha mesi a budget 13-15 milioni per l’attaccante, prima o poi dovrà prendere una decisione definitiva. Per Morata oggi quei soldi non bastano. E guardacaso 13-15 milioni è la cifra che l’Atalanta chiede per Muriel. Nel frattempo la Dea ha preso l’esterno offensivo Lookman e guarda sempre a Pinamonti, quest’ultimo aspetta l’uscita di Muriel e sa di essere un potenziale obiettivo anche del Sassuolo.

Foto: Twitter Atalanta