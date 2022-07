Esclusiva: Juve, dialoghi avviati per Muriel. Gli scenari

La Juve pensa agli esuberi di centrocampo, ma deve prendere almeno un attaccante. Sullo sfondo resta la speranza di poter tornare su Morata, ma dipende dalle richieste dell’Atletico Madrid. C’è stato un tentativo per Arnautovic, ma in questo momento il Bologna fa muro. Nelle ultime ore, ecco la novità, ci sono stati contatti approfonditi per Muriel, in uscita dall’Atalanta. Il colombiano non soltanto ha un contratto in scadenza, ma ha espresso il desiderio di cambiare aria. La Juve lo aveva già cercato, è un profilo che piace molto. Il cartellino potrebbe essere valutato non oltre 15 milioni con i bonus, forse anche qualcosa in meno. La Juve si è mossa e ha chiesto informazioni approfondite. Il centravanti ha anche proposte dall’estero che fin qui non ha approfondito. L’uscita di Muriel metterebbe l’Atalanta nelle condizioni di prendere almeno un attaccante, in lista c’è anche Pinamonti.

Foto: Twitter Atalanta