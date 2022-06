Esclusiva: Monza, non solo Joao Pedro. Chiesto Nandez (e la Juve ha sondato)

Il Monza si scatena. Ha diverse situazioni sotto controllo, da Ranocchia a Sensi, passando per altre trattative già imbastite. Ma c’è di più: vi avevamo anticipato la pista Joao Pedro, c’è già stato un incontro e il Monza ha memorizzato la richiesta di 10 milioni per l’attaccante, tutto questo perché il Cagliari deve riconoscere una percentuale all’Estoril. Joao Pedro è un obiettivo anche del Torino, ma il Monza insisterà. C’è di più: il Monza ha chiesto ufficialmente al Cagliari anche Nahitan Nandez, un profilo che piace molto per il centrocampo. Nandez era stato seguito da Inter e Napoli, ma anche dalla Juve lo scorso gennaio. E la Juve ha sondato ancora nelle ultime ore, all’interno di un discorso che prevede il trasferimento di qualche giovane in Sardegna. Per ora soltanto un sondaggio, quello bianconero.

Foto: Twitter Cagliari