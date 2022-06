Il retroscena: Gnonto, tante richieste ma Galliani non molla. E su Joao Pedro…

Wilfried Gnonto vive un momento straordinario, titolare anche contro la Germania e primo gol. Il supplemento azzurro continuerà con l’Under 19. Ma già adesso è un grande protagonista del mercato, ogni giorno è una richiesta continua di informazioni, tenendo conto che ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno con lo Zurigo. Pressing dalla Bundesliga, ma Gnonto vorrebbe rientrare in Italia e restare in Serie A. Ci sono stati alcuni incontri blindati, compreso uno con il Torino, ma Adriano Galliani è stato il primo a informarsi per il Monza neo-promosso in Serie A. E non ha intenzione di mollare, pur conoscendo l’importanza della concorrenza. Ma c’è di più: come anticipato diversi giorni fa, il Monza è forte su Joao Pedro. Al punto che nelle prossime ore ci potrebbe essere un incontro con il Cagliari per provare a chiudere, la base potrebbe essere 7-8 milioni più eventuali bonus.

Foto: Twitter Cagliari