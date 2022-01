Esclusiva: Modena, avanza Magnino per il centrocampo. E Oukhadda può anticipare

Il Modena si avvicina a un centrocampista: rispetto a quanto vi abbiamo raccontato già ieri, avanza la candidatura di Luca Magnino – di proprietà del Pordenone – rispetto a Seber del Padova che continua a restare in corsa. Novità su Shady Oukhadda, il difensore in scadenza con il Gubbio: il Modena lo ha bloccato per luglio, ci sono buone possibilità di anticipare a gennaio. In tal caso, uscirebbe Tommaso Maggioni che piace al Legnago.