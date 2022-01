Esclusiva: Modena tra Saber e Magnino per il centrocampo. Bloccato Oukhadda per luglio

Il Modena vuole andare in Serie B e coglierà qualche occasione importante prima del 31 gennaio. Ci sono due obiettivi concreti per il centrocampo: si tratta di Saber, classe 1995, del Padova (un profilo che piace molto) e di Luca Magnino, classe 1997 che ha un lungo contratto a Pordenone. Monitorato anche il mercato degli attaccanti (un’idea è Bocalon, da sviluppare), ma c’è un’altra novità: per luglio è stato bloccato Shady Oukhadda, in scadenza con il Gubbio, centrale difensivo marocchino di 23 anni che all’occorrenza può giocare sulla fascia destra.

Foto: Logo Modena