Esclusiva: Milik ha accettato offerta ingaggio Olympique! Nelle prossime ore conference call tra i club

Arek Milik e l’Olympique Marsiglia: avanti tutta. Al punto che l’attaccante polacco ha accettato la proposta di ingaggio del club francese, più o meno come quello che gli aveva recapitato la Fiorentina lo scorso ottobre (quattro milioni a stagione) se non qualcosa in più. E’ un passo in avanti potenzialmente decisivo. I due club sono in strettissimo contatto e già in serata ci sarà una conference call che potrebbe essere propedeutica rispetto a un accordo definitivo.

Ieri sera vi avevamo anticipato che da lunedì in poi il club francese aveva intenzione di presentare una nuova offerta, in realtà già queste ore sono molto importanti. E’ una situazione delicata, quindi bisogna avere sempre un minimo di prudenza, ma la strada ora è molto più libera rispetto a prima.

Come funzionerebbe? Milik ha un contratto in scadenza, potrebbe allungare di almeno un anno (scadenza 2022) per un prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Si ragiona sui 9-10 milioni più bonus, l’aspetto importante è che l’Olympique Marsiglia prende in considerazione l’aspetto legato alla percentuale (dal 20 per cento in su) su eventuale futura rivendita da garantire a De Laurentiis. Certe trattative si vedono al traguardo, soprattutto in questa situazione tormentatissima da mesi, ma queste sono davvero ore caldissime. E Milik ha già detto sì, in attesa degli accordi definitivi tra i club.

