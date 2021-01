Esclusiva: Milik, l’Olympique prepara una nuova offerta entro lunedì

L’Olympique Marsiglia continua a credere nell’operazione Arkadiusz Milik. Nelle prossime ore, probabilmente entro lunedì, il club francese presenterà una nuova offerta possibilmente superiore ai 10 milioni di euro che, con i bonus, ha messo sul piatto nelle ultime ore. Non saranno fondamentali i bonus, ma le garanzie che verranno date al Napoli sulla percentuale da eventuale futura vendita, passaggio essenziale per poter arrivare alla quadratura. La partita è ancora aperta, il dettaglio è importante per capire che Milik non ha chiuso completamente alla possibilità di lasciare Napoli entro gennaio.

Foto: Twitter Napoli