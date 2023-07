Esclusiva: Milan, avanza Luca Pellegrini. In ribasso Calafiori

Il Milan vuole prendere un terzino sinistro giovane e italiano. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Luca Pellegrini e dei contatti con la Juve, possiamo aggiungere che le sue quotazioni sono in crescita. Il profilo piace a Stefano Pioli, si può ragionare su un’operazione in prestito con diritto di riscatto che divenga obbliga. Pellegrini è corteggiato dal Nizza, ma adesso aspetta il Milan, a maggior ragione dopo lo stand-by che continua in casa Lazio. Ai rossoneri è stato proposto anche Calafiori, ma è un profilo che convince meno rispetto a Pellegrini. Ora il Milan confida di sbloccare la cessione di Ballò-Touré, poi si dedicherà completamente al vice Theo.

Foto: Instagram Pellegrini