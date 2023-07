Esclusiva: Luca Pellegrini, non solo il Nizza. Contatto Juve-Milan

Luca Pellegrini avrebbe voluto continuare la sua esperienza con la Lazio, ma la situazione è molto bloccata, difficile pensare che ci possano essere sbocchi imminenti. Vi abbiamo detto del Nizza, una richiesta precisa di Farioli che lo vorrebbe portare in Ligue1. Ma nelle ultime ore ci sono stati contatti tra Juve e Milan per impostare un’eventuale quadratura, i rossoneri cercano un vice Theo Hernandez. Il Milan ha sondato anche Calafiori nei giorni scorsi, ma il profilo di Pellegrini probabilmente convince di più. Ricordiamo che prima deve uscire Ballò-Touré. Una situazione da seguire, in attesa delle decisioni del classe 1999.

Foto: Instagram Luca Pellegrini