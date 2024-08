Esclusiva: McTominay, incontro e accelerata Napoli

Scotte il: si procede! Rispetto alle nostre prime anticipazioni sul centrocampista in uscita dal Manchester United, possiamo aggiungere che i lavori – favoriti dalla presenza di Manna a Londra – stanno andando avanti. E anche oggi ci sono stati contatti, sempre più vivi. Un incontro di oltre due ore con passi in avanti sostanziali. Lo United sta procedendo per Ugarte, ma ciò che più conta è che McTominay ha messo il Napoli in prima fila dopo un ulteriore dialogo con Antonio. E fino a quando aspetterà, le chance aumenteranno. Base di 22-23 milioni, si lavora sui bonus. L’allenatore lo vuole a ogni costo, la cifra richiesta dagli inglesi è scesa rispetto all’iniziale valutazione di circa 30. Certo, conta arrivare fino in fondo ma lavori in corso no stop per McTominay in maglia azzurra procedono nel migliore dei modi. Le uscite diin pressing) e(prima sceltapossono aiutare.