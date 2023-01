Esclusiva: il Valencia allo scoperto per Mavididi (ex Juve)

Il Valencia cerca un attaccante e lo ha individuato in Stephy Mavididi, classe 1999, esterno offensivo inglese con origini congolesi del Montpellier. I francesi lo acquistarono dalla Juve nell’estate 2020 per poco meno di 6,5 milioni. Gattuso lo ha individuato come il rinforzo giusto per il suo club, c’è già una trattativa in corso. Il Valencia vorrebbe prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, il Montpellier chiede l’obbligo ma ci sono i margini per arrivare a una soluzione.

Foto: Twitter Mavdidi