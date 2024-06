Martinez resta in orbita Inter. Le ultime

Dopo l’ottima stagione in Serie A con la maglia del Genoa, Josep Martinez ha attirato l’attenzione dell’Inter. Il portiere del Grifone è in scadenza nel 2025, nel suo contratto ha un’opzione di rinnovo fino al 2026, ma l’opzione nerazzurra lo intriga, a tal punto che avrebbe aperto alla destinazione. I nerazzurri sono alla ricerca di un secondo portiere dopo il mancato riscatto di Audero (tornato alla Sampdoria). Okoye non è mai stato in orbita, Bento piace, ma costa tanto. Ricordiamo che Genoa e Inter hanno buoni rapporti e i colloqui per Martinez potrebbroe portare anche a una trattativa per Gudmundsson.

Foto: Instagram Martinez