Esclusiva: Manchester United, tutto su Hojlund. I dettagli

Dopo aver perfezionato l’operazione Onana, il Manchester United si concentra su Rasmus Hojlund. È lui, da sempre, la prima scelta di ten Hag. È una storia che vi raccontiamo, ormai, dal 14 giugno, quando i Red Devils avevano già mosso i primi passi, dando priorità alla vicenda legata al portiere. Ma adesso il Manchester United si vuole concentrare sull’attaccante, lo stesso Hojlund (arrivato la scorsa estate per 17 milioni) ha un grande rapporto con l’Atalanta, ma dinanzi alla possibilità di andare in Premier chiederebbe al suo club di essere accontentato. Non a caso nelle ultime ore Percassi ha dichiarato che le intenzioni del club sarebbe quella di trattenere i big a patto che tutti siano contenti. Hojlund sta mantenendo un atteggiamento molto professionale, ma è chiaro che il Manchester United sia in cima ai suoi pensieri. La prossima offerta potrebbe da 53-55 milioni di euro più ricchi bonus per sfondare quota 60. L’Atalanta chiede una base fissa di almeno 60 milioni più bonus, ma evidentemente la forbice non è così larga e si può continuare a trattare. Il Manchester United è sempre più allo scoperto per Hojlund.

Foto: Instagram Atalanta