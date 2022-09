Esclusiva: Maksimovic-Roma, contatti continui e possibile svolta

Un difensore per Mourinho, l’ha invocato l’allenatore portoghese e la svolta potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Contatti continui con Nikola Maksimovic, ovviamente libero da qualsiasi vincolo contrattuale dopo la parentesi con il Genoa, e che ha deciso da poco di affidarsi allo studio Tonucci&partnership. I contatti per la verità risalgono già allo scorso 20 agosto quando anche il Galatasaray aveva pensato al centrale serbo classe 1991. La Roma è andata avanti, anche nelle ultime ore, interessata a Maksimovic e con la possibilità di approfondire in tempi brevi. Per Maksimovic la Serie A è sempre stata la priorità, la Roma si avvicina.

Foto: Twitter Genoa