Esclusiva: Maksimovic, nuova vita. C’è il Galatasaray, ci pensa la Roma

Una nuova vita professionale, forse invocata, per Nikola Maksimovic. Alle spalle l’esperienza con Ramadani, non proprio ricca di soddisfazioni soprattutto negli ultimi anni. Maksimovic ha deciso di affidarsi allo studio Tonucci&partnership, una scelta mirata e sentita in nome della professionalità. Maksimovic ha risolto il contratto con il Genoa, non era vero che volesse andare a ogni costo alla Stella Rossa. Anzi, proprio il contrario: a lui piacerebbe restare in Italia, è stato negli ultimi giorni proposto alla Roma e potrebbe essere una pista degli ultimi giorni di mercato. Ma c’è anche un’offerta già recapitata dall’ambizioso Galatasaray, molto presto Maksimovic prenderà una decisione.

