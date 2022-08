Esclusiva: Lunetta come Lucca, ha ormai scelto l’Olanda

Gabriel Lunetta è pronto per una nuova esperienza professionale. Con il massimo rispetto per il Cosenza e la Serie B, ma è normale che si possa anche decidere di andare fuori dall’Italia. L’Olanda chiama, esattamente come aveva fatto l’Ajax con Lucca, in questo caso stiamo parlando del Go Aehad Eagles: la trattativa è in stato avanzato, si può chiudere abbastanza rapidamente con il placet dell’Atalanta. Il Cosenza lo avrebbe preso in prestito secco e anche la formula ha fatto la differenza nella scelta finale. E così l’esterno offensivo classe 1996 è sul punto di andare in Olanda, l’offerta che lo intriga di più tra altre.

Foto: Instagram Lunetta