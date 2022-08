L’indiscrezione: Lunetta dice no al Cosenza

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Gabriel Lunetta, esterno offensivo classe ’96, dall’Atalanta al Cosenza. La trattativa era stata impostata e ieri sera le società erano pronte per lo scambio dei documenti. Ma nelle ultimissime ore Lunetta, reduce da un’esperienza in prestito ad Alessandria, ha deciso di rifiutare.

Foto: Instagram Lunetta