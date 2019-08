Esclusiva: Lukaku all’Inter, si fa via mail. Base sotto i 70 milioni più bonus

L’Inter è sempre più vicina a Romelu Lukaku. La call conference che vi abbiamo raccontato è stata proficua, si lavora sugli ultimi dettagli. Per il momento non servirà partire per l’Inghilterra, l’operazione verrà definita tra i due club via mail. Pastorello è a Londra, Steven Zhang, in compagnia di Ausilio e Marotta, è rimasto in sede per formulare il rilancio da presentare al Manchester United. La base della nuova offerta dovrebbe essere sotto i 70 milioni di euro più molti bonus (ricordiamo che la richiesta iniziale dei Red Devils era di circa 85 milioni), ma a questo punto Zhang è pronto a soddisfare qualsiasi richiesta per regalare a Conte il rinforzo in attacco.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United