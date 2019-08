Esclusiva: Lukaku-Inter, trattativa ora in call conference. Zhang pronto al rilancio. E Dybala…

Sono ore sempre più calde sul fronte Romelu Lukaku. Il tempo stringe, l’Inter vuole accelerare quando mancano ormai 24 ore alla chiusura del mercato inglese. Il club nerazzurro, che non ha mai smesso di pensare all’attaccante del Manchester United, proprio in questi minuti è in trattativa in call conference con i Red Devils, chiaro segnale della volontà di trovare la giusta quadratura. Pastorello si trova a Londra, anche lui in conference, mentre il presidente Zhang è rimasto in sede ed è pronto al rilancio con l’intenzione di sfondare il muro dei 70 milioni per arrivare a 75 con bonus. Intanto Dybala ha bloccato tutto e ha fatto le stesse richieste altissime al Tottenham come al Manchester United.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United