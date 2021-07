Esclusiva: Lucca, il Sassuolo resta in pole. Il Bologna insegue

Lorenzo Lucca andrà in ritiro con il Palermo, ma il suo futuro sarà lontano dal club rosanero. L’attaccante classe 2000 è stato protagonista di una grande stagione prima dell’infortunio che lo ha tolto di scena. Ma le sue qualità sono fuori discussione, vi avevamo parlato del Sassuolo in pole e confermiamo. Ci sono un altro paio di club di Serie A, Bologna in testa, all’inseguimento, molto presto entreremo nel vivo.

In Serie B occhio al Pisa che ha preannunciato un’offerta importante.

FOTO: Sito Palermo