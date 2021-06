Esclusiva: Lucca in uscita da Palermo, il Sassuolo si avvicina

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, è stato una delle rivelazioni dell’intero torneo di Serie C. L’ultima parte della stagione è stata condizionato da un infortunio, ma di sicuro Lucca è già protagonista sul mercato. Il Palermo chiede tra i 4 e i 5 milioni, ma con i bonus si potrebbe trovare una quadratura partendo da una base inferiore. E il Sassuolo, anche nelle ultime ore, ha mosso passi che potrebbero essere decisivi. Non è una trattativa completata, ma gli emiliani sono in pole.

FOTO: Sito Palermo