Esclusiva: Lucarelli, domani la risoluzione con il Catania. La Ternana lo aspetta

Cristiano Lucarelli risolverà entro la giornata di domani il contratto che lo lega al Catania. Non ci sono evidentemente le condizioni per andare avanti malgrado il legame esistente tra il tecnico livornese e la città siciliana. Lucarelli aveva detto che avrebbe dato priorità al Catania in presenza di un progetto convincete, ma il suo futuro sarà altrove. Come già anticipato il 18 luglio, ora la Ternana lo aspetta per un biennale che possa consentire di cancellare le delusioni dell’ultima stagione. Lucarelli aveva avuto anche qualche sondaggio dalla Serie B, ma ripartirà da Terni.

Foto: profilo twitter Catania