Esclusiva: Ternana, avanza Lucarelli per la panchina. Ma prima…

Cristiano Lucarelli avanza per la panchina della Ternana. È lui il candidato proposto a Bandecchi, all’interno di una lista comprendente 3-4 nomi. È possibile che sia proprio il numero uno del club a indicare l’erede di Fabio Gallo, considerato che le scelte recenti del direttore sportivo Leone sono state poco incisive. Lucarelli e Bandecchi sono livornesi ma non si conoscono direttamente ma ora c’è la possibilità che lavorino in tandem per quella che deve essere la stagione di rilancio della Ternana. Lucarelli ha chiesto di rinviare qualsiasi incontro alla prossima settimana: è legato al Catania da un altro anno di contratto. Mercoledì verranno presentate le offerte per l”acquisizione del club siciliano e già giovedì potrebbe essere tutto più chiaro. Ma per correttezza Lucarelli non vuole incontrare altre società prima che venga fatta chiarezza sul futuro del Catania. Nella lista dei papabili per la panchina della Ternana è entrato anche Eziolino Capuano, reduce dal divorzio con l’Avellino, in compagnia di altri nomi. Ma intanto Lucarelli avanza.

Foto: sito Ternana