Esclusiva: l’OM prende Garcia, ma alza offerta per Doig. Cosa manca ora

L’Olympique Marsiglia deve prendere due terzini sinistri, visto che Lodi sta andando all’Al-Hilal. In giornata il club francese si è avvicinato sensibilmente a Ulisse Garcia in uscita dallo Young Boys, ma non molla la presa per Doig in uscita dal Verona, una trattativa che vi avevamo già anticipato. Anzi, oggi l’offerta è stata aumentata: da 5 milioni a 5,5 milioni più bonus, soltanto che servono gli accordi sulle modalità di pagamento. Doig stava per partire in modo da fare le visite, ma bisogna sbloccare gli aspetti burocratici, si confida che accada nelle prossime ore. Il Sassuolo ha proposto 6 milioni per il cartellino e resta sullo sfondo, la priorità di Doig resta Marsiglia.

Foto: Instagram Verona