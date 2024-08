Esclusiva: Lazio, vertice per Folorunsho. La decisione

Oggi c’è stato un vertice di mercato per parlare di Michael Folorunsho alla Lazio. Come anticipato, è lui il primo obiettivo (Alcaraz alternativa) all’interno di una situazione che molto presto dovrebbe portare il centrocampista a lasciare Napoli. Sullo sfondo resta la Fiorentina, ma la Lazio ha intenzione di entrare nel vivo già nei prossimi giorni dopo aver completato qualche cessione. Ci sarà, infatti, un vertice e verrà presentata un’offerta che per il Napoli non può essere in prestito con diritto di riscatto. Ma la Lazio ha intenzione di provarci fino in fondo per Folorunsho.

Foto: sito figc