Esclusiva: Lazio, incontro per Carnesecchi. La situazione reparto per reparto

Marco Carnesecchi resta sempre più la priorità della Lazio per la porta. Aggiungiamo che nel giro di 48 ore ci sarà un incontro con l’Atalanta per provare a definire l’operazione: il ragazzo ha scelto totalmente la Lazio, la formula può essere quella del prestito. Il resto è fermo, Romagnoli resta sempre nei radar ma è collegato ad Acerbi. Al momento non sono arrivate richieste per Milinkovic-Savic, bloccato anche la situazione legata a Luis Alberto, dopo l’acquisto di Marcos Antonio la Lazio resta alla finestra. Zielinski piace a Sarri, ma al momento ci fermiamo qui, ha un ingaggio di oltre 4 milioni (con i bonus) a stagione, precedenza al suo rapporto con il Napoli, in Inghilterra piace al Tottenham. Ilic è un nome che piace, confermiamo, ma è legato a una cessione. Capitolo attaccante: sul riscatto di Cabral c’è una possibilità, già raccontato, di un riscatto a cifre basse (circa 4 milioni), ma al momento non convinzione assoluta. E su Mertens confermiamo: esiste il rapporto con Sarri, ma la Lazio non vuole muovere passi importanti fino a quando “Ciro” non chiuderà o meno il rapporto con il Napoli, oggi l’aria è pesante. Poi Mertens valuterà le proposte, ma ripetiamo che non ci sono accordi con la Lazio come ventilato in modo approssimativo da qualche fonte giorni fa.

Foto: Instagram Carnesecchi