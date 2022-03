L’indiscrezione: Lazio, le ultime su Romagnoli. La verità su Carnesecchi (da gennaio) e… Luiz Felipe

La Lazio deve affrontare la vicenda allenatore dopo quanto aveva dichiarato Lotito su Sarri lo scorso dicembre. Ci sarà un confronto, più slitterà e più le cose saranno poco chiare. Vicenda Romagnoli: contrariamente a altre informazioni, non c’è stato ancora un incontro, ci sarà nei prossimi giorni e fino a quel momento bisognerà restare su quanto vi abbiamo anticipato da settembre. Ovvero che alla Lazio piace molto, ed è perfettamente ricambiata, ma serve un’offerta definitiva per allontanare qualsiasi tipo di concorrenza. A proposito di difensore centrale: Acerbi può lasciare, mentre Luiz Felipe ha un accordo totale con il Betis Siviglia, ma non ha ancora firmato e fino a quel momento bisogna portare pazienza. Non è vero che la proposta d’ingaggio sia stata superiore ai tre milioni a stagione, siamo molto sotto. Aspettiamo la firma, passaggio fondamentale. E il nuovo portiere? Strakosha e Reina sono quasi sicuramente fuori dai giochi, il retroscena è che già lo scorso gennaio – confermiamo – la Lazio ha fatto sondaggi importanti per Carnesecchi per la prossima estate. Valutazione sopra i 10 milioni, Carnesecchi rientrerà a Bergamo dal prestito di Cremona. È il portiere del presente e del futuro, ma serve un’offerta convincente all’Atalanta. Nel gradimento lo scavalcherebbe Kepa, non una pista tramontata, tuttavia in questo momento bloccata per i noti problemi del Chelsea. E comunque, ripetiamo: senza un confronto Lotito-Sarri per un definitivo chiarimento sui programmi, i tempi slitteranno sempre più. E considerato quando bisognerebbe fare sul mercato, non sarebbe certo una bella notizia.

