Esclusiva: Lazio, in chiusura anche Casale. Le ultime su Mario Gila

Non soltanto Romagnoli, la Lazio vuole un altro difensore centrale e lo ha individuato da giorni in Nicolò Casale. A conferma di quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi quando avevamo passato della trattativa con il Monza naufragata per il difensore centrale, proprio perché c’era la Lazio su Casale. In un discorso che coinvolge Ilic, bloccato da Lotito, e che diventerà biancoceleste quando verrà perfezionata la cessione di Luis Alberto (Siviglia in pressing). La Lazio vuole fortemente il tandem Romagnoli-Casale. E ha un accordo con il Real per il prestito di Mario Gila, entro domani verrà data una risposta all’entourage del difensore centrale (che ha altre proposte) e verrà presa una decisione definitiva. Per il momento fari accesi sul tandem Romagnoli-Casale…

Foto: Instagram personale