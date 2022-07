Esclusiva: patto tra Setti e Lotito per Casale e Ilic alla Lazio

L’operazione Cancellieri alla Lazio farà da apripista per altri due affari tra Lazio e Verona. Il club di Setti aveva la necessità di chiudere un paio di affare entro oggi, 30 giugno, per motivi di bilancio. E pensava di poter mandare Casale al Monza dopo avere raggiunto un accordo con Galliani. Ma Casale ha riflettuto e ha preferito declinare la proposta del Monza proprio quando era state concordate le visite mediche. Nella sua testa c’è la Lazio, ad oggi soltanto la Lazio, e spera che presto il suo desiderio venga esaudito. La speranza è concreta, a prescindere dall’operazione Mario Gila con il Real. Casale ha voluto in ogni caso prendersi un rischio, malgrado l’eccellente proposta ricevuta dal Monza. Nel frattempo tra Setti e Lotito c’è stata l’intesa per Cancellieri ma anche un patto per Casale e Ilic (quest’ultimo una priorità di Sarri, il nome a sorpresa di diverse settimane fa). Quando verrà perfezionata la cessione di Luis Alberto, il Siviglia è in pressing, la Lazio tornerà dal Verona con la volontà di chiudere la doppia operazione.

Foto: sito Hellas Verona