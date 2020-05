Esclusiva: Lautaro, nell’offerta del Barça anche un aumento del 15 per cento a stagione

Le parole di Messi dedicate a Lautaro Martinez sono la prova provata, l’ennesima, che il Barça vorrà in qualsiasi modo accontentare il fuoriclasse argentino. Vi abbiamo parlato dell’accordo totale sull’ingaggio con cifre vicine ai 13 milioni più bonus a stagione. Possiamo sbagliarci di 500 mila euro, ma l’offerta (accettata) è quella, quindi in sostanza cambia poco. C’è di più: nel contratto è stato inserito uno scatto automatico del 15 per cento a stagione, a prescindere dai bonus, a conferma del fatto che per il Barcellona era prioritario non basare a spese per strappare il sì incondizionato di Lautaro. E non a caso voi abbiamo già spiegato come per Martinez non esistano altre destinazioni se non il club blaugrana, come confermato qualche giorno fa dal Mondo Deportivo. Ora si tratta di incastrare i numeri: il Barcellona tenderà a risparmiare, l’Inter cercherà di avvicinarsi il più possibile alla clausola di 111 milioni che entrerà in vigore dal prossimo luglio. Ma ci sono contropartite (Vidal, Semedo in testa) che possono smussare gli angoli. Di sicuro Lautaro non metterà pressione al Barça, si fida della strategia che comprende la sua volontà di non entrare in rotta di collisione con l’Inter. Segnale di gratitudine verso il club che l’ha portato in Europa ma non certo di pentimento rispetto alla sua più grande aspirazione, giocare con Leo Messi.

Foto: Twitter ufficiale Inter